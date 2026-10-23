Wenn Buchrücken brechen und Ledereinbände zerbröseln, Pergament schrumpft und Papier zerfällt – dann kommt Sylvia Kammler ins Spiel. Die gelernte Buchbinderin und Restauratorin aus dem Hunsrück ist eine gefragte Expertin, wenn der Zahn der Zeit nagt.
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Wenn Buchrücken brechen und Ledereinbände zerbröseln, Pergament schrumpft und Papier zerfällt – dann kommt Sylvia Kammler ins Spiel. Die gelernte Buchbinderin und Restauratorin hat schon so manchen dicken Wälzer vor der Altpapiertonne gerettet. Wer der 62-Jährigen in ihrem Geschäft in der Kastellauner Altstadt bei der Arbeit über die Schulter schauen darf, wird mitgenommen auf eine Zeitreise – weit bevor E-Books und Touchscreens Einzug hielten.