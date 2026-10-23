800 Jahre Kastellaun
Wenn Bücher bröseln, schlägt Sylvia Kammlers Stunde
Sylvia Kammler hat 1998 ihr Unternehmen BuchArt in Kastellaun gegründet. Seit 2015 finden Kunden sie in ihrem eigenen Geschäft i
Sylvia Kammler hat 1998 ihr Unternehmen BuchArt in Kastellaun gegründet. Seit 2015 finden Kunden sie in ihrem eigenen Geschäft in der Marktstraße.
Martin Boldt

Wenn Buchrücken brechen und Ledereinbände zerbröseln, Pergament schrumpft und Papier zerfällt – dann kommt Sylvia Kammler ins Spiel. Die gelernte Buchbinderin und Restauratorin aus dem Hunsrück ist eine gefragte Expertin, wenn der Zahn der Zeit nagt.

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Wenn Buchrücken brechen und Ledereinbände zerbröseln, Pergament schrumpft und Papier zerfällt – dann kommt Sylvia Kammler ins Spiel. Die gelernte Buchbinderin und Restauratorin hat schon so manchen dicken Wälzer vor der Altpapiertonne gerettet. Wer der 62-Jährigen in ihrem Geschäft in der Kastellauner Altstadt bei der Arbeit über die Schulter schauen darf, wird mitgenommen auf eine Zeitreise – weit bevor E-Books und Touchscreens Einzug hielten.
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