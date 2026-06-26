36 Grad und es wird noch heißer – kein Songtitel könnte die aktuelle Situation in Deutschland besser beschreiben. Wie geht man bei so einem Wetter mit alkoholhaltigen Getränken um?
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Die aktuellen Temperaturen haben es in sich. Sie belasten den Organismus von Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermaßen. Die einzige Lösung bei dieser Hitze: Schatten suchen und genügend Wasser zu sich nehmen. Was aber, wenn Veranstaltungen geplant sind, bei denen Alkohol ein essenzieller Bestandteil ist?