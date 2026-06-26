Rhein-Hunsrück – die Kolumne
Wenn aus Wein doch Wasser werden könnte
Wein oder Wasser? Das ist die Frage bei den aktuellen Temperaturen.
Wein oder Wasser? Das ist die Frage bei den aktuellen Temperaturen.
Lara Kempf

36 Grad und es wird noch heißer – kein Songtitel könnte die aktuelle Situation in Deutschland besser beschreiben. Wie geht man bei so einem Wetter mit alkoholhaltigen Getränken um?

Lesezeit 1 Minute
Die aktuellen Temperaturen haben es in sich. Sie belasten den Organismus von Menschen, Tieren und Pflanzen gleichermaßen. Die einzige Lösung bei dieser Hitze: Schatten suchen und genügend Wasser zu sich nehmen. Was aber, wenn Veranstaltungen geplant sind, bei denen Alkohol ein essenzieller Bestandteil ist?

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