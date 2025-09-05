Fruchtig und voller Leichtigkeit: Ein feinherber Riesling des Weinguts Albert Lambrich aus Oberwesel trägt in diesem Jahr den Titel Welterbe-Wein 2025. Doch die Besonderheit steckt nicht nur im Glas, sondern auch auf der Flasche selbst.

Um die Bedeutung des Weins für das Welterbe Oberes Mittelrheintal zu betonen, wird seit dem Jahr 2022 der sogenannte „Welterbe-Wein“ gekürt. Gewann 2022 ein feinherber Riesling von einem Weingut aus Spay den Titel, war es 2023 ein trockener Riesling von einem Bopparder Weingut und 2024 ein lieblicher Riesling aus St. Goar. In diesem Jahr geht der Titel an einen feinherben Riesling vom Weingut Albert Lambrich aus Oberwesel-Dellhofen.

Beim Wettbewerb konnte sich der Riesling gegen mehr als 30 andere Weine aus dem gesamten Unesco-Welterbegebiet durchsetzen. „Es freut uns sehr, dass wir den vierten Welterbe-Wein stellen“, sagt Max Lambrich vom Weingut Lambrich bei der offiziellen Vorstellung des Gewinner-Weins. Der feinherbe Riesling kommt aus einer etwas kühleren Weinlage rund um Oberwesel. Es sei ein leichter, süffiger Wein für den Alltag, den man gut abends auf der Terrasse genießen könne. „Er spiegelt wieder, wofür das Mittelrheintal steht“, betont Lambrich.

i Das Künstleretikett des Welterbe-Weins 2025 ist ziemlich farbenfroh. Sofort ins Auge fällt die Schnecke, die ein witziger Hingucker sein soll. Gestaltet hat das Etikett der Kobelnzer Grafitti-Künslter Daniel Schmitz. Lara Kempf

Doch nicht nur der Wein selbst stellt den Bezug zum Mittelrheintal her. Auch das Künstleretikett soll die Herkunft des Weines deutlich machen. Für die Gestaltung des diesjährigen Etiketts konnte der Koblenzer Graffiti Künstler Daniel Schmitz, auch bekannt als dater127, gewonnen werden. Nach einem gemeinsamen Austausch mit dem Siegerweingut Lambrich war schnell klar, wie das Etikett aussehen sollte.

Es sollte die für das Mittelrheintal typischen Steillagen und den Schiefer zeigen, aber zusätzlich auch noch eine Besonderheit bieten. „Dabei haben wir uns für die Schnecke entschieden. Sie soll ein witziger Hingucker sein“, sagt Schmitz. Anders als in den Jahren zuvor ist das Etikett deutlich farbenfroher. Die Grüntöne der Weinberge und der Trauben treffen auf das Blau des Himmels und die Grau- und Brauntöne des Schiefers und der Schnecke. Letztere steht zusammen mit den Trauben deutlich um Fokus des Gemäldes.

i Zur offiziellen Vorstellung des diesjährigen Welterbe-Weins gratulierten Vertreter aus Politik und Weinbau. Lara Kempf

Für den seit mehr als 30 Jahren tätigen Graffiti-Künstler war es ein außergewöhnliches und spannendes Projekt. Es sei das erste Mal gewesen, dass er das Etikett einer Weinflasche entworfen habe. Dabei habe er besonders darauf achten müssen, dass das, was er auf eine große Platte malte, auch auf das deutlich kleinere Flaschenetikett übertragbar sei. „Insgesamt habe ich an dem Kunstwerk rund 20 bis 25 Stunden gearbeitet“, sagt Schmitz.

Bereits jetzt hat das Weingut schon einige Nachfragen zu dem Wein erreicht. Geplant ist, möglichst viele Flaschen mit dem bunten Etikett in Umlauf zu bringen. „Damit bei den Menschen die Lust auf das Mittelrheintal geweckt wird“, sagt Lambrich.

Der Welterbe-Wein 2025, ein feinherber Riesling, ist für 7,80 Euro beim Weingut Albert Lambrich in Oberwesel erhältlich.

Der „Welterbe-Wein“

Anlässlich des Jubiläums „20 Jahre UNESCO Welterbe Oberes Mittelrheintal“ im Jahr 2022 wählte der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal erstmals einen Jubiläumswein aus. Aufgrund der großen Nachfrage entwickelte sich dies zum Wettbewerb des „Welterbe-Weins“. Gesucht werden seitdem jedes Jahr typische Weine aus den Weinlagen des UNESCO Welterbes Oberes Mittelrheintal – über die Anbaugebiete Mittelrhein, Rheinhessen, Nahe und Rheingau hinweg. Die Wahl des Weines erfolgt durch eine renommierte Fachjury. Die Verkostung erfolgt blind, damit eine Zuordnung des Weins zu einem Weingut während der Auswahlprobe nicht möglich ist. Eine Besonderheit des Weins sind die einmaligen Künstleretiketten von wechselnden regionalen Künstlerinnen und Künstlern, die gemeinsam mit dem Siegerweingut angefertigt werden.