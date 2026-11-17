Fußabdrücke aus dem 14. Jahrhundert: Diesen spektakulären Fund machten Archäologen im Sommer auf Burg Rheinfels in St. Goar. Damit war ihre Arbeit jedoch keineswegs beendet. Was die Experten noch entdeckten und wie es im nächsten Jahr weitergeht.
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Für die Bundesgartenschau (Buga) im Oberen Mittelrheintal im Jahr 2029 soll die Burg Rheinfels in St. Goar zu einer zentralen Attraktion werden. Dafür wird die Anlage hoch über dem Rhein bereits seit mehreren Jahren kernsaniert. Sobald an der im 13. Jahrhundert entstandenen Burg Erdarbeiten anstehen, werden diese durch Mitarbeiter der Generaldirektion Kulturelles Erbe (GDKE) Rheinland-Pfalz, Direktion Landesarchäologie, begleitet.