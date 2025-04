Im Weinhotel Landsknecht in St. Goar-Fellen beginnt ein neues Kapitel. Seit Februar hat es neue Betreiber: Nicole Schlimpert und Marco Zietzschmann. Die beiden bringen nicht nur Erfahrung, sondern auch viele Ideen für das Hotel am Rhein mit.

Urlaub machen mit direktem Blick auf den Rhein. Das ist im Weinhotel Landsknecht in St. Goar-Fellen möglich. Mehr als 40 Jahre war es im Besitz der Familie Nickenig/Lorenz. Nun hat es mit Nicole Schlimpert und Marco Zietzschmann seit Februar zwei neue Betreiber. Für das Hotel haben die beiden bereits einiges geplant.

„Es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Schlimpert, als sie das Hotel am Rhein zum ersten Mal gesehen hatte. Die Region war neu für sie, denn beide stammen ursprünglich aus Ostdeutschland. Begegnet sind sie sich aber erst in einem Hotel im Harz. Dort arbeiteten sie einige Jahre in einem Angestelltenverhältnis, bis sie den Entschluss fassten, selbst ein Hotel zu betreiben. Obwohl die 46-Jährige nicht von Anfang an im Hotelgewerbe gearbeitet hat, hat sie dieses Berufsfeld schon immer fasziniert. Nach einer Ausbildung zur Erzieherin entdeckte sie vor mehr als 25 Jahren als Quereinsteigerin ihre Leidenschaft für die Hotellerie und Gastronomie. Zietzschmann hingegen ist gelernter Koch und hat ein Studium zum Hotelbetriebswirt abgeschlossen.

i Das Hotel Landsknecht in St. Goar-Fellen hat eine lange Tradition. Seit 1938 gibt es das Gebäude. Damals noch als Gasthaus, seit mehr als 25 Jahren nun als Weinhotel. Lara Kempf

Nach ihrer Zeit im Harz zog es sie in die Nähe von Schwäbisch-Hall, wo sie ihr erstes gemeinsames Hotel pachteten. Einige Jahre hielt es sie dort. Dann ging es in den Schwarzwald, nach Baiersbronn, wo sie ebenfalls ein Hotel betrieben, rund zwei Jahre lang. Dieses wurde jedoch verkauft und der Eigentümer wollte es selbst führen. Das Paar suchte also ein neues Hotel zur Pacht – und wurde am Mittelrhein schnell fündig.

„Schon als wir von der Autobahn abgefahren sind und die Umgebung gesehen haben, waren wir begeistert“, sagt Schlimpert. Doch nicht nur die Lage, sondern auch das Haus selbst bietet viele Details, die das Paar zu schätzen weiß. „Man merkt, dass die Familie Lorenz gute Vorarbeit geleistet hat und jedes Jahr etwas gemacht wurde. Wir mussten nichts renovieren“, betont der 42-Jährige. „Das Hotel ist ein Rundum-Wohlfühlpaket“, ergänzt Schlimpert. Insgesamt 21 Zimmer und Suiten hat das Weinhotel. Zudem gibt es eine Rheinterrasse mit direktem Blick auf den Fluss und die Burg Maus.

„Es soll ein Ort der Begegnung und der schönen Momente werden.“

Nicole Schlimpert, die neue Betreiberin des Weinhotels Landsknecht in St. Goar

Das Personal – 15 Mitarbeiter, darunter sechs Auszubildende – hat das Duo komplett übernommen. Ebenso wie die Vinothek. Sie wird auch weiterhin von Familie Lorenz betrieben. Man arbeite eng mit den vorherigen Betreibern zusammen. „Frau Lorenz bietet von März bis Oktober immer samstags eine Weinprobe in der Vinothek an und auch der Wein des Weinguts Lorenz kann weiter dort gekauft werden“, sagt die 46-Jährige. Im Obstgarten des Hotels, unmittelbar am Rhein, gibt es fünf Wohnmobilstellplätze, die ebenfalls weiterhin genutzt werden können.

Doch auch neue Ideen wollen die Betreiber umsetzen. Die Gastronomie soll offener werden. Momentan gibt es, sowohl für Hausgäste als auch für externe Gäste, morgens eine Frühstücksauswahl, tagsüber Kaffee und Kuchen und ein Angebot fürs Abendessen. „Wir würden gerne auch mal wieder einen Mittagstisch anbieten. Das braucht aber Planung und auch die personelle Situation muss stimmen“, betont Zietzschmann. Zudem haben die beiden ein veganes Konzept in ihre Palette mitaufgenommen. „Wir möchten unseren Gästen die Möglichkeit bieten, einen Tag komplett vegan zu verbringen – vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Abendessen“, sagt der 42-Jährige. Zudem sollen in Zukunft vielleicht sogar Live-Events in dem Hotel stattfinden. „Es soll ein Ort der Begegnung und der schönen Momente werden“, sagt Schlimpert.

i Die Terrasse des Weinhotels ermöglicht einen direkten Blick auf den Rhein und die Burg Maus (im Hintergrund). Nicole Schlimpert und Marco Zietzschmann waren von Anfang an begeistert von der Immobilie. Lara Kempf

Auch dem Verein zur Förderung der Wirtschaft in St. Goar sind die neuen Betreiber gleich zu Beginn ihrer Zeit am Mittelrhein beigetreten. Der Zusammenschluss habe gute Ideen, die einfach umzusetzen seien und einen Mehrwert für den Tourismus hätten. „Wir haben das Gefühl, wir können uns noch einbringen, und das ist toll“, betont die Hotelbetreiberin.

Die Geschichte des Hotels

Seit 1938 gibt es das Hotel – damals zunächst als Gasthaus unter Führung der Familie Mudersbach-Leonhard. 1970 übernimmt das Ehepaar Nickenig, Eltern von Martina Lorenz, das Hotel. Zunächst nur als Pächter, 1982 kaufen sie es schließlich. Tochter Martina steigt 1990 mit ins Gewerbe ein. 1994/95 wird sie Mittelrhein-Weinkönigin. Damit bekommt das Hotel langsam aber sicher einen Drall in Richtung Weinhotel – spätestens als dort Anfang der 2000er-Jahre eine Vinothek eingerichtet wird. Hier werden bis heute Weine aus dem Familienweingut Toni Lorenz in Boppard verkauft. Von 2005 bis 2025 leitet Martina Lorenz das Hotel, zusammen mit ihrem Mann. Seit Februar haben es nun die neuen Betreiber Nicole Schlimpert und Marco Zitzschmann.