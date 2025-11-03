Weingut Weingart in Spay steht zum Verkauf

Da ihre Kinder nicht ins Weingeschäft miteinsteigen möchten, haben sich Florian und Ulrike Weingart aus Spay dazu entschieden, für ihr Weingut einen externen Nachfolger zu suchen. Jemanden zu finden, ist jedoch keine leichte Aufgabe.
Lesezeit 4 Minuten
Der 2025er Jahrgang ist einer der besten seiner Karriere. Florian Weingart glaubt aber nicht, dass es auch sein Letzter sein wird. Da die Kinder nicht ins Weingut einsteigen möchten, haben sich Florian und Ulrike Weingart entschieden, aktiv eine externe Nachfolgelösung anzustreben und stellen ihren Betrieb zum Verkauf.