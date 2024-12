Gault & Millau Next Generation Weingut Matthias Müller setzt Erfolgsgeschichte fort 11.12.2024, 09:00 Uhr

i Die "Next Generation" im Weingut Matthias Müller: Christoph Müller (von links), Anika Hattemer-Müller und Johannes Müller. Marianne Müller/ Weingut Matthia

Das Weingut Matthias Müller hat mit seinem 2023er Wein aus dem Bopparder Hamm hervorragende Bewertungen gesammelt. Zuletzt wurde die junge Generation bei Gault & Millau ausgezeichnet. Der Jahrgang wird der Familie lange in Erinnerung bleiben.

„Weltklasse Erzeuger“ im Eichelmann Weinführer, „Spitzenbetrieb“ und Winzer des Jahres vom Mittelrhein im Vinum Weinguide, Ehrenpreis des Kreises Mayen-Koblenz, Siegerwein der Landwirtschaftskammer, ein erster Platz bei Best of Riesling – das Weingut Matthias Müller ist für den Jahrgang 2023 mit einer Reihe an herausragenden Bewertungen ausgezeichnet worden.

