Ausgezeichnet von „Eichelmann“ Weingut Albert Lambrich ist Entdeckung des Jahres 21.11.2025, 10:00 Uhr

i Max und Julia Lambrich vom Weingut Lambrich aus Oberwesel freuen sich über ihre erste Auszeichnung im "Eichelmann Weinguide". Lara Kempf

Bei der Winzerfamilie Albert Lambrich in Oberwesel ist die Freude groß: Das Weingut hat es zum ersten Mal in den „Eichelmann“-Weinführer geschafft – als „Entdeckung des Jahres“. Die Geschichte des Weinguts ist jedoch deutlich älter.

Es ist ein großer Erfolg für Familie Albert Lambrich aus Oberwesel: Das Weingut hat es in den „Eichelmann“-Weinführer geschafft – und zwar als „Entdeckung des Jahres der Region Mittelrhein“. Ob die Winzerfamilie damit gerechnet hat und was der Titel für sie bedeutet, erzählen Max und Julia Lambrich im Gespräch mit unserer Zeitung.







