Weinwanderung am 26. April Weinfrühling lockt in den Bopparder Hamm Johannes Kirsch 14.04.2026, 17:00 Uhr

i Im vergangenen Jahr waren beim Mittelrheinischen Weinfrühling sonniges Wetter und milde Temperaturen angesagt. Tausende Besucher wie diese Wandergruppe aus Sankt Sebastian kamen damals in den Bopparder Hamm. Philipp Lauer

Wandern inmitten der größten zusammenhängenden Rebfläche am Mittelrhein. Das verspricht der Mittelrheinische Weinfrühling – Verkostung des Rebensaftes inklusive. In Zukunft aber könnte die traditionsreiche Veranstaltung auf der Kippe stehen.

Den Wein dort zu genießen, wo die Trauben wachsen. Das ist es, was den Mittelrheinischen Weinfrühling im Bopparder Hamm ausmacht. Seit 1996 schon findet die Veranstaltung Jahr für Jahr inmitten der Weinberge zwischen Boppard und Spay statt. Wanderfreunde und Weinliebhaber können bei tollem Ausblick auf die Rheinschleife und steile Schieferhänge flanieren – und an mehreren Stationen den Rebensaft regionaler Winzer und andere Köstlichkeiten ...







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