Weihnachtsmarkt Oberwesel wieder Publikumsmagnet

Zwischen historischem Marktplatz, Rathausstraße und Kulturhaus: Der Weihnachtsmarkt in Oberwesel zog am Wochenende wieder zahlreiche Besucher an. In diesem Jahr gab es auch noch zwei zusätzliche Veranstaltungsorte.
Mildes Winterwetter und leichter Regen konnten die Vorfreude am ersten Adventswochenende nicht trüben. Der Weihnachtsmarkt in Oberwesel erwies sich erneut als Publikumsmagnet. Zwischen historischem Marktplatz, Rathausstraße und Kulturhaus drängten sich am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher, die sich den Start in die Adventszeit nicht entgehen lassen wollten.