Lebende Krippe ist Höhepunkt
Weihnachtsmarkt Kastellaun lässt Burgstadt erstrahlen
Der Kastellauner Weihnachtsmarkt verbreitet eine ganz besondere Stimmung in der historischen Altstadt der Burgstadt. So auch im vergangenen Jahr, wie dieses Bild zeigt.
Michael Wendling | Gedes Design

Am zweiten Adventswochenende erstrahlt die historische Altstadt in Kastellaun wieder in weihnachtlichem Glanz: Der 23. Weihnachtsmarkt hat für Besucher so einiges zu bieten – auch einen ganz besonderen Höhepunkt.

Lesezeit 2 Minuten
Weihnachtlich geschmückte Holzhütten, der Duft von Glühwein und Zimt und eine lebende Krippe: Am zweiten Adventswochenende lädt der 23. Kastellauner Weihnachtsmarkt in den historischen Gassen der Altstadt wieder zum Bummeln und Stöbern ein. Dabei können sich die Besucher – egal ob groß oder klein – auf den ein oder anderen Höhepunkt freuen.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungWeihnachtsmarkt

Top-News aus der Region