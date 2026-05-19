Unangekündigte Tests? Gibt es nicht mehr. Handyverbot auf dem Schulgelände? Wird kontrovers diskutiert. Warum die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin die Wogen glätten kann. Und welche Rolle ihre Herkunft dabei spielt.
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Erstmals seit 35 Jahren sind die Rheinland-Pfälzer heute mit einem CDU-Ministerpräsidenten aufgewacht. Gestern wurde in Mainz nicht nur der neue Landeschef gewählt. Auch die Minister wurden offiziell ernannt. Als größte Überraschung dürfte wohl die neue Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig gelten.