Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Weht in unseren Schulen bald ein bayerischer Wind? Johannes Kirsch 19.05.2026, 07:30 Uhr

i Die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin heißt Ute Eiling-Hütig. Dr. Ute Eiling-Hütig/CSU-Fraktion im bayerischen Landtag

Unangekündigte Tests? Gibt es nicht mehr. Handyverbot auf dem Schulgelände? Wird kontrovers diskutiert. Warum die neue rheinland-pfälzische Bildungsministerin die Wogen glätten kann. Und welche Rolle ihre Herkunft dabei spielt.

Erstmals seit 35 Jahren sind die Rheinland-Pfälzer heute mit einem CDU-Ministerpräsidenten aufgewacht. Gestern wurde in Mainz nicht nur der neue Landeschef gewählt. Auch die Minister wurden offiziell ernannt. Als größte Überraschung dürfte wohl die neue Bildungsministerin Ute Eiling-Hütig gelten.







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