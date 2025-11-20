Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Wegen Eis alles im Schneckentempo 20.11.2025, 07:30 Uhr

i Der Winter ist da. So jedenfalls hat es sich in den vergangenen Tagen angefühlt. Und der Eiskratzer wird wieder gebraucht. Ina Fassbender/dpa. dpa-tmn

Adventszeit und Jahresende bedeuten nicht nur Ruhe, Besinnlichkeit und Feiertage, sondern auch, dass es Winter wird. Passend dazu ist das Wetter in dieser Woche. Der Eiskratzer muss wieder hervorgekramt werden – und die Rutschgefahr steigt.

Das war ein interessanter Ritt in den vergangenen Tagen. Von 15 Grad plus bis ins einstellige Minus rutschten die Temperaturen in der Region binnen weniger Tage ab in ein bodenloses Loch. In den kommenden Tagen soll es so weitergehen. Der Winter ist – völlig überraschend – mal wieder über uns gekommen und hat uns eiskalt erwischt.







