Ein massiver Wasserrohrbruch hat die Antoniusstraße in Boppard schwer beschädigt. Vor allem das Altenzentrum Haus Elisabeth schränkt der Schaden ein. Was die Ursache war und wie die Arbeiten zur Beseitigung des Rohrbruchs laufen.

In Boppard ist es am vergangenen Wochenende zu einem folgenschweren Wasserrohrbruch gekommen. Dabei ist die Antoniusstraße in der Nacht auf Samstag, 19. Juli, massiv unterspültworden. Die Straße hat schwerwiegende Schäden davongetragen. Aktuell laufen Bauarbeiten, um diese zu lokalisieren und zu beheben. Doch was ist genau passiert? Und wie lange wird es dauern, bis die Straße wieder befahrbar ist?

Rund 500 bis 600 Kubikmeter Wasser waren in der Nacht von Freitag auf Samstag innerhalb von eineinhalb bis zwei Stunden unterirdisch durch die Antoniusstraße gelaufen. Das entspricht rund 1500 Badewannenfüllungen, teilt die Stadt Boppard mit. Dabei hat sich nicht nur die Asphaltdecke an mehreren Stellen angehoben, sondern es wurden auch große Mengen Sand ausgewaschen und in das Kanalsystem gespült. Auf der Teerdecke ist es zu Absenkungen gekommen und der Unterbau ist stark beschädigt. Zudem ist die Straße an mehrerenStellen eingebrochen und die Fahrbahn hat tiefe Löcher.

Altenzentrum Elisabeth nur eingeschränkt befahrbar

Bereits am Dienstag konnte der Schaden genauer lokalisiert und an der Oberfläche markiert werden. Der Schaden befindet sich im Kreuzungsbereich Antoniusstraße/Peter-Josef-Kreuzbergstraße. Bevor allerdings Erdarbeiten möglich waren, wurde zunächst die nördliche Zufahrt zum Altenzentrum Haus Elisabeth als Rettungsweg wiederhergestellt, teilt Christian Albers von Rhein-Hunsrück-Wasser auf Nachfrage mit. Er ist Leiter der aktuellen Baumaßnahmen.

Das Seniorenwohnheim liegt nur wenige Meter vom Rohrbruch entfernt. Es wurde durch den Schaden deutlich eingeschränkt – vor allem bei der Zufahrt. Während die nördliche Zufahrt zwar seit Dienstag wieder befahrbar ist, ist die südliche noch immer gesperrt. Für den Betrieb des Altenzentrums sei es wichtig, dass auch die zweite Zufahrt so schnell wie möglich wieder befahrbar sei. „Diese Zufahrt ist eigentlich für die Tagespflege. Da sie jedoch momentan nicht befahrbar ist, müssen die Tagesgäste jetzt die andere nutzen und mit Aufzügen durch das gesamte Gebäude“, sagt Armin Stelzig, Leiter des Altenheims.

Ursache waren vermutlich Materialermüdung oder Setzungen im Erdreich

Dadurch, dass zumindest eine Zufahrt wieder befahrbar ist, können Produkte angeliefert werden und das Altenzentrum ist wieder versorgt. Die Arbeiter der Kanalwerke und von Rhein-Hunsrück-Wasser seien sehr bemüht. „Sie arbeiten mit Hochdruck an der zweiten Zufahrt und alles läuft Hand in Hand“, sagt Stelzig.

Der Schaden selbst ist höchstwahrscheinlich durch Materialermüdung oder Setzungen im Erdreich entstanden. Setzungen können vorkommen, wenn sich ein Bauwerk oder Geländepunkt aufgrund von Verformungen des Bodens unter Belastung absenkt. „Die genaue Ursache des Rohrbruchs kann aber erst festgestellt werden, wenn die Leitung freigelegt ist“, betont Albers.

Sachverständiger hat Schaden der Straße aufgenommen

Die Leitung im Bereich der lokalisierten Schadensstelle konnte bereits am Dienstag freigelegt werden. „Die Leitungsdeckung beträgt an dieser Stelle circa 2,4 Meter. Es sind verschiedene andere Ver- und Entsorgungsleitungen in der Nähe, die gesichert werden müssen“, sagt der Experte. Man arbeite mit Hochdruck an der Reparatur der Trinkwasserleitung. Auch die Abstimmung mit den anderen betroffenen Versorgungsträgern, dem Altenzentrum und den Anwohnern vor Ort verlaufe reibungslos.

Geplant ist, dass die Reparatur der Trinkwasserleitung noch in dieser Woche erfolgen soll. Zur Aufnahme der Schäden an der Straße war ebenfalls bereits ein Sachverständiger am Ort. Am Mittwoch wurden weitere Gutachten erstellt, sodass die Herstellung der Fahrbahn schnellstmöglich beauftragt werden kann. „Da die Schäden im Untergrund aktuell noch nicht absehbar sind, können wir die Zeitspanne der gesamten Maßnahme noch nicht genau einschätzen“, betont Albers.

Aktuelle Verkehrsregeln

Wegen der Schäden und aktuellen Arbeiten ist die Durchfahrt der Peter-Josef-Kreuzberg Straße verboten. Anlieger haben jedoch freie Fahrt bis zur Antoniusstraße. Hier gibt es allerdings keine Wendemöglichkeit. Auch in der Andreas-Schüller-Straße ist die Durchfahrt verboten. Anlieger haben freie Fahrt bis zur Antoniusstraße. Auch hier gibt es keine Wendemöglichkeit und das Parken ist verboten. Die Rettungszufahrt zum Seniorenheim erfolgt über die Andreas-Schüller-Straße, teilt die Stadt Boppard auf Nachfrage mit.