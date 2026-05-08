2025 ging das Werk in Rheinböllen von Continental Teves wie die gesamte Continental Automotive-Sparte in Aumovio über. Nun verkauft Aumovio an RHB-Industries. Wie geht es weiter am Standort? Offenbar ist Rüstung eine der Optionen für die Zukunft.
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Der Automobilzulieferer Aumovio hat über den geplanten Verkauf des Werks in Rheinböllen informiert – ehemals Continental Teves. Der Betrieb soll bis Mitte des Jahres an RHB-Industries übergehen. In Aumovio hatte Continental 2025 seine Automotive-Sparte ausgegliedert.