Ehemals Continental Teves
Was wird aus Werk in Rheinböllen? Rüstung ist Option
Mehr als 900 Mitarbeiter arbeiteten Anfang der Nullerjahre bei Continental Teves in Rheinböllen. 2025 hat Continental seine Auto
Mehr als 900 Mitarbeiter arbeiteten Anfang der Nullerjahre bei Continental Teves in Rheinböllen. 2025 hat Continental seine Automotive-Sparte in das eigenständige Unternehmen Aumovio ausgelagert. Im Mai 2026 wurde bekannt, dass Aumovio den Standort in Rheinböllen verkauft.
Werner Dupuis

2025 ging das Werk in Rheinböllen von Continental Teves wie die gesamte Continental Automotive-Sparte in Aumovio über. Nun verkauft Aumovio an RHB-Industries. Wie geht es weiter am Standort? Offenbar ist Rüstung eine der Optionen für die Zukunft.

Lesezeit 2 Minuten
Der Automobilzulieferer Aumovio hat über den geplanten Verkauf des Werks in Rheinböllen informiert – ehemals Continental Teves. Der Betrieb soll bis Mitte des Jahres an RHB-Industries übergehen. In Aumovio hatte Continental 2025 seine Automotive-Sparte ausgegliedert.

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Rhein-Hunsrück-ZeitungWirtschaft

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