Leerstand Historisches Rathaus Was wird aus den Buga-Büros in Oberwesel? Annalena Bischoff 05.05.2026, 10:00 Uhr

i Die Stadt Oberwesel hat das Historische Rathaus an die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein verpachtet. Annalena Bischoff

Mehr Platz für das wachsende Team: Die Geschäftsstelle der Buga29 ist aus dem Historischen Rathaus in Oberwesel nach St. Goar umgezogen. Wir haben nachgefragt, was nun mit den leer stehenden Räumen passiert.

Noch drei Jahre, dann soll das Obere Mittelrheintal zur Bundesgartenschau 2029 Besucher aus ganz Deutschland anlocken. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren, das Team der Buga29 wächst stetig. Dafür brauchte die Buga gGmbH mehr Platz: Da der Mietvertrag für die Büroräume im Historischen Rathaus in Oberwesel Ende 2025 ausgelaufen war, zog das Team an einen größeren Standort nach St.







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