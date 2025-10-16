Um die Zukunft des GKM-Standorts Heilig Geist Boppard stehen aktuell etliche Fragen im Raum - und unterschiedliche Einschätzungen. Ein Überblick über den Zwischenstand der Erkenntnisse, zu dem auch das Gesundheitsministerium eine Auskunft beiträgt.
Zur Lage am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) und dem Standort Heilig Geist in Boppard haben sich vergangene Woche zunächst der Rhein-Hunsrück-Kreis und daraufhin das GKM in Pressemitteilungen geäußert, außerdem informierte der Kreis zudem in einem Gespräch.