Der Spesenrother Karl-Otto Vollrath ist bei der Nature One ein Mann der ersten Stunde. Dabei trifft die Techno-Musik gar nicht mal so richtig seinen Geschmack, wie er selbst schmunzelnd anmerkt. Doch der Landwirt bietet dem Festival Grund und Boden.
Lesezeit 3 Minuten
Mehr als eine Million Quadratmeter groß ist laut Nature-One-Veranstalter I-Motion das Camping Village, das sich zwischen der Pydna und Hasselbach befindet. Es dient nicht bloß – wie der Name nahelegt – als Ort zum Zelten, sondern hier ist auch Platz für geparkte Autos, Sanitärstationen, Duschcontainer und die sogenannten Food-Spots.