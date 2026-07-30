Zelten und Parken auf Feldern Was wäre die Nature One ohne die Hunsrücker Landwirte? Johannes Kirsch 30.07.2026, 17:00 Uhr

i Wirkt eher im Hintergrund, ist für die Nature One in ihrer heutigen Form aber unverzichtbar: Landwirt Karl-Otto Vollrath aus Spesenroth. Sein Grünland dient beim Festival als Zelt- und Parkplatzfläche. Johannes Kirsch

Der Spesenrother Karl-Otto Vollrath ist bei der Nature One ein Mann der ersten Stunde. Dabei trifft die Techno-Musik gar nicht mal so richtig seinen Geschmack, wie er selbst schmunzelnd anmerkt. Doch der Landwirt bietet dem Festival Grund und Boden.

Mehr als eine Million Quadratmeter groß ist laut Nature-One-Veranstalter I-Motion das Camping Village, das sich zwischen der Pydna und Hasselbach befindet. Es dient nicht bloß – wie der Name nahelegt – als Ort zum Zelten, sondern hier ist auch Platz für geparkte Autos, Sanitärstationen, Duschcontainer und die sogenannten Food-Spots.







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