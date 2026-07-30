Zelten und Parken auf Feldern
Was wäre die Nature One ohne die Hunsrücker Landwirte?
Wirkt eher im Hintergrund, ist für die Nature One in ihrer heutigen Form aber unverzichtbar: Landwirt Karl-Otto Vollrath aus Spe
Wirkt eher im Hintergrund, ist für die Nature One in ihrer heutigen Form aber unverzichtbar: Landwirt Karl-Otto Vollrath aus Spesenroth. Sein Grünland dient beim Festival als Zelt- und Parkplatzfläche.
Johannes Kirsch

Der Spesenrother Karl-Otto Vollrath ist bei der Nature One ein Mann der ersten Stunde. Dabei trifft die Techno-Musik gar nicht mal so richtig seinen Geschmack, wie er selbst schmunzelnd anmerkt. Doch der Landwirt bietet dem Festival Grund und Boden.

Lesezeit 3 Minuten
Mehr als eine Million Quadratmeter groß ist laut Nature-One-Veranstalter I-Motion das Camping Village, das sich zwischen der Pydna und Hasselbach befindet. Es dient nicht bloß – wie der Name nahelegt – als Ort zum Zelten, sondern hier ist auch Platz für geparkte Autos, Sanitärstationen, Duschcontainer und die sogenannten Food-Spots.
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