An die selbst gebastelten Laternen erinnert sich unsere Autorin kaum noch. Weckmann und eine Zeile aus dem Martinslied sind ihr dagegen bis heute im Gedächtnis geblieben. Eine kleine Zeitreise in die Kindheit.
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Wenn ich an meine Kindheit und den Martinstag zurückdenke, ist vieles nur noch verschwommen. Wie sahen meine Laternen damals aus? Habe ich sie mit Transparentpapier beklebt oder Sterne ausgeschnitten? Ich weiß es beim besten Willen nicht mehr.An zwei Dinge erinnere ich mich dafür umso deutlicher: den Weckmann und das Laternenlied.