Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Was von der Fassenacht 2026 bleiben kann
Der SSC Schwall begeistert Jahr für Jahr mit besonders liebevoll gestalteten Kostümen. In diesem Jahr war das Motto: Pizza, Pasta, Karneval!
Philipp Lauer

Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Da bleibt nur, den Närrinnen und Narrhallesen nicht nur im Hunsrück wie am Mittelrhein zu wünschen, dass sie noch lange von dieser Session zehren können. Was von der Fassenacht ruhig erhalten bleiben kann.

Mit der grundsätzlichen Neugier, mit der man als Reporter immer an Themen gehen sollte, lässt sich auch jedes Jahr etwas über die Fassenacht lernen. So meine ich, in dieser Session einen Einblick bekommen zu haben, was vielen Menschen am Karneval so gut tut.

