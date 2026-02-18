Am Aschermittwoch ist alles vorbei. Da bleibt nur, den Närrinnen und Narrhallesen nicht nur im Hunsrück wie am Mittelrhein zu wünschen, dass sie noch lange von dieser Session zehren können. Was von der Fassenacht ruhig erhalten bleiben kann.
Lesezeit 2 Minuten
Mit der grundsätzlichen Neugier, mit der man als Reporter immer an Themen gehen sollte, lässt sich auch jedes Jahr etwas über die Fassenacht lernen. So meine ich, in dieser Session einen Einblick bekommen zu haben, was vielen Menschen am Karneval so gut tut.