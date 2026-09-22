Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Was tun, wenn die Möwen kommen? Hilko Röttgers 22.09.2026, 07:30 Uhr

i Eine Möwe sitzt auf einem Pfeiler vor dem Haus des Gastes am Norddeicher Strand. Hauke-Christian Dittrich. picture alliance/dpa

Der Aushang neben dem Kiosk hätte eine Warnung sein sollen. Verhaltenstipps waren dort angeschlagen: Was tun, wenn die Möwen kommen? Unser Autor erlebt, warum es hilfreich sein kann, dem Rat der Einheimischen zu folgen.

Diese Geschichte spielt in meiner alten Heimat Ostfriesland, wo ich neulich zu Besuch war. Zum Programm gehört immer auch ein Ausflug ans Meer: Wellen, Wind, Weite – wunderbar!An einem Kiosk versorgte ich mich mit einer Portion Strand-Pommes, als mir ein Aushang ins Auge fiel: Was tun, wenn die Möwen kommen?







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