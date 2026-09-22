Der Aushang neben dem Kiosk hätte eine Warnung sein sollen. Verhaltenstipps waren dort angeschlagen: Was tun, wenn die Möwen kommen? Unser Autor erlebt, warum es hilfreich sein kann, dem Rat der Einheimischen zu folgen.
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Diese Geschichte spielt in meiner alten Heimat Ostfriesland, wo ich neulich zu Besuch war. Zum Programm gehört immer auch ein Ausflug ans Meer: Wellen, Wind, Weite – wunderbar!An einem Kiosk versorgte ich mich mit einer Portion Strand-Pommes, als mir ein Aushang ins Auge fiel: Was tun, wenn die Möwen kommen?