Rhein-Hunsrück – Die Kolumne
Was sind meine Bedenken gegen ihren Schmerz? Nichts!
Mirko Bernd
Mirko Bernd
Jens Weber. MRV

Die Geschichte von Resi, dem Löwenmädchen zu erzählen, war nicht ganz einfach für mich. Weil ich dachte, ich bin zu nah dran. Aber mutige Eltern eines tapferen kleinen Mädchens haben mir diese Bedenken genommen. Das hat mich tief beeindruckt.

Lesezeit 2 Minuten
„Danke für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag.“ Jeder kennt das Kirchenlied. Es kommt einem leicht über die Lippen, fließt einem leicht aus der Feder. Einfach die Sorgen auf jemand werfen, der sie tragen mag. Für die kleinen Dinge dankbar sein.

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