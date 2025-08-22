Darin erfährt der Leser etwa – natürlich! –, wer das Toilettenpapier erfunden hat, nämlich Joseph Gayetty (1857), oder dass die längste Banane der Welt in Ecuador gezüchtet wurde und 2,8 Meter lang war. Ich wollte wissen, ob es solche Weisheiten auch über den Hunsrück oder unsere Kreisstadt Simmern zu verkünden gibt, stöberte im Internet und recherchierte auch mit ChatGTP, also mit künstlicher Intelligenz. Dabei stieß ich auf das Hunsrück-Quiz, ein Spiel mit 100 Fragen und Antworten – unter anderem: Was haben Simmern und Rom gemeinsam? Das Heimatquiz – erschienen 2014 – bietet eine ­vergnügliche und lehrreiche Reise durch viel Wissensgebiete wie Geschichte, Architektur, Kultur, Politik, Sport, Wirtschaft und Prominenz. Die Fragen sind so ausgewählt, dass sie für Einheimische und auch für alle Besucher, Freunde und Kenner des linksrheinischen Mittelgebirges interessant und lösbar sind. Der Bogen spannt sich von Schinderhannes über Robinson Crusoe bis zum Deutschen Michel, vom Teufelsfels über die Keltensiedlung bei Bundenbach bis zum Hunnenring und von Debbekuche bis zu Kabbes on Erwes. Auch die Rhein-Hunsrück-Zeitung hatte vor mehr als zehn Jahren darüber berichtet. Meine Kollegin Martina Koch leitete ihren Artikel sogar mit der Frage nach den Gemeinsamkeiten von Rom und Simmern ein. Eine aussagekräftige Antwort darauf lieferte sie allerdings nicht, sodass ich nochmals das Internet bemühen musste – und auch fündig wurde. Doch die erste Antwort erschien mir zu oberflächlich. „ Sowohl Rom als auch Simmern (genauer gesagt die Gegend um Simmern) haben eine gemeinsame römische Vergangenheit“ – das war mir doch etwas zu dünn. Und dann fand ich eine zweite Erklärung: „Beide wurden auf sieben Hügeln erbaut.“ Das hörte sich schon spannender an. Die „ewige Stadt“ ist weltberühmt für ihre sieben Hügel: Palatin, Aventin, Esquilin, Caelius, Viminal, Quirinal und Capitolin. Auch Simmern rühme sich, auf sieben Hügeln zu liegen, spuckt das Internet aus. Zwar hießen sie nicht ganz so erhaben, aber der Vergleich werde bei Stadtführungen und in Broschüren und während Kneipengesprächen gern bemüht – manchmal sogar im offiziellen Tourismusmarketing, heißt es da. Jetzt weiß ich auch, was meine Kollegin Martina Koch mit ihrer etwas rätselhaften Beschreibung sagen wollte, als sie am Ende ihres Textes nochmals a uf die eingangs genannte Frage nach der Gemeinsamkeit von Simmern und der italienischen Hauptstadt einging. „Die Antwort verbirgt sich hinter den klangvollen Namen Füllkasten, Fausteberg, Säuberg, Hohrhöh, Hüll, Schlicht und Weyerwasem.“ Okay, nun ist der Denar gefallen.