Wegen drohender Engpässe Was sich bei der Wasserversorgung in Simmern ändert Johannes Kirsch 05.05.2026, 17:00 Uhr

i Einige Simmerner machen sich Gedanken über die Qualität ihres Trinkwassers. Hintergrund ist der geplante Bau einer Verbundleitung, die zum Hochbehälter im Simmerner Industriegebiet führen soll. Patrick Pleul. dpa

Wird sich die Qualität des Trinkwassers in Simmern und Umgebung verschlechtern? Der VG-Bürgermeister Michael Boos dementiert klar und entschieden. Doch einige Simmerner bleiben skeptisch. Was bisher feststeht und worüber im Stadtrat gesprochen wird.

Die Simmerner beziehen ihr Wasser aus dem Soonwald. Das wird auch so bleiben. Und doch wird es eine wesentliche Änderung geben, die momentan viele Kreisstädter umtreibt und einige Sorgen hervorruft. Denn zwischen Altweidelbach und dem Simmerner Industriegebiet an der B50 soll eine Verbundleitung gebaut werden.







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