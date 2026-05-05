Wird sich die Qualität des Trinkwassers in Simmern und Umgebung verschlechtern? Der VG-Bürgermeister Michael Boos dementiert klar und entschieden. Doch einige Simmerner bleiben skeptisch. Was bisher feststeht und worüber im Stadtrat gesprochen wird.
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Die Simmerner beziehen ihr Wasser aus dem Soonwald. Das wird auch so bleiben. Und doch wird es eine wesentliche Änderung geben, die momentan viele Kreisstädter umtreibt und einige Sorgen hervorruft. Denn zwischen Altweidelbach und dem Simmerner Industriegebiet an der B50 soll eine Verbundleitung gebaut werden.