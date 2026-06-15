Rother Unternehmer gibt Tipps Was Sascha Grobe zu Wachs und Unterbodenwäsche sagt Johannes Kirsch 15.06.2026, 14:00 Uhr

i Er versteht etwas von seinem Fach: Sascha Grobe, Deutscher Poliermeister von 2017, betreibt in Roth einen Waschpark, der nun mit dem Carwash Profi Award ausgezeichnet wurde. Werner Dupuis

Deutschlands bester Waschpark steht in Roth. Für den Betreiber Sascha Grobe ist das eine große Ehre – zumal er die Auszeichnung nach 2024 bereits zum zweiten Mal erhält. Wie es zur Gründung von „Premium Carwash“ kam und welche Waschtipps Grobe hat.

Für die einen ist es eine lästige Pflicht, für andere kommt es dem liebevollen Hegen und Pflegen eines wertvollen Schatzes gleich. Die Rede ist von der Autowäsche. Sascha Grobe ist definitiv zur zweiten Gruppe zu zählen. „Autos sind meine große Leidenschaft“, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung.







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