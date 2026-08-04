Historie der Rheinböllerhütte
Was RHB-Industries mit der Familie Puricelli zu tun hat
Die Gruftkapelle St. Maria und St. Michael der Familie Puricelli wurde 1857 errichtet und ist Teil der Denkmalzone Rheinböllerhü
Die Gruftkapelle St. Maria und St. Michael der Familie Puricelli wurde 1857 errichtet und ist Teil der Denkmalzone Rheinböllerhütte an der Teves-Straße.
Robert Neuber

Schlagzeilen machte das bisherige Aumovio-Werk in Rheinböllen damit, dass sein Inhaber gewechselt hat. Das nimmt unsere Zeitung zum Anlass, einen Blick auf die Geschichte des Standorts Rheinböllerhütte zu werfen – die Jahrhunderte zurückreicht.

Lesezeit 2 Minuten
Haben die deutschen Autobauer das Potenzial der E-Mobilität zu spät erkannt? Fakt ist, dass die Branche gerade eine Schwächephase durchlebt. Spürbar ist dies längst auch im Hunsrück. Beim Werk der RHB-Industries GmbH in Rheinböllen sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt.
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