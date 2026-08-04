Historie der Rheinböllerhütte Was RHB-Industries mit der Familie Puricelli zu tun hat Johannes Kirsch 04.08.2026, 16:00 Uhr

i Die Gruftkapelle St. Maria und St. Michael der Familie Puricelli wurde 1857 errichtet und ist Teil der Denkmalzone Rheinböllerhütte an der Teves-Straße. Robert Neuber

Schlagzeilen machte das bisherige Aumovio-Werk in Rheinböllen damit, dass sein Inhaber gewechselt hat. Das nimmt unsere Zeitung zum Anlass, einen Blick auf die Geschichte des Standorts Rheinböllerhütte zu werfen – die Jahrhunderte zurückreicht.

Haben die deutschen Autobauer das Potenzial der E-Mobilität zu spät erkannt? Fakt ist, dass die Branche gerade eine Schwächephase durchlebt. Spürbar ist dies längst auch im Hunsrück. Beim Werk der RHB-Industries GmbH in Rheinböllen sind derzeit 320 Mitarbeiter beschäftigt.







Artikel teilen

Artikel teilen