Nach Frontalcrash auf L220 Was Polizei inzwischen über Unfall bei Budenbach weiß Mira Zwick 03.07.2026, 12:30 Uhr

i Ein schwerer Unfall ereignete sich am Dienstag auf der L220 zwischen Budenbach und Kisselbach. Die Ermittlungen der Polizei dauern weiter an. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Frontalzusammenstoß auf der L220 am vergangenen Dienstag beschäftigt die Ermittler weiter. Nun gibt es neue Informationen zum Gesundheitszustand der Beteiligten und zum Stand der Untersuchungen. Vieles bleibt jedoch ungeklärt.

Zu einem dramatischen Unfall mit zwei Autos kam es am vergangenen Dienstag gegen 16.15 Uhr auf der L220 zwischen Budenbach und Kisselbach. Die beiden beteiligten Fahrzeuge stießen aus nach wie vor ungeklärter Ursache frontal zusammen. Vier Personen befanden sich in den beiden Fahrzeugen, von denen zwei mit Rettungshubschraubern in ein Krankenhaus nach Neuwied sowie in das Bundeswehrzentralkrankenhaus gebracht wurden.







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