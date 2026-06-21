Wohin mit dem Rasenschnitt? Was hat Rasenschnitt mit der Straße von Hormus zu tun? Tobias Lui 21.06.2026, 06:00 Uhr

i Die Stadt Emmelshausen hat auf ihrem Strauchschnittplatz im Ortsteil Liesenfeld einen Container für Rasenschnitt aufgestellt. Philipp Lauer

Was die Straße von Hormus mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu tun hat? Einiges. Denn die Folgen der Blockade dort sind in der Region zu sehen, sogar bei der Entsorgung von Rasenschnitt.

Seit mehr als 20 Jahren setzen die Einwohner des Kreises auf das bürgerfreundliche System der Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE) und nutzen die 127 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt. Doch hier hat sich ein Problem entwickelt: Rasenschnitt, Laub, Sägemehl und auch illegale Ablagerungen haben sich auf den Plätzen vermehrt angesammelt.







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