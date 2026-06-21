Was die Straße von Hormus mit dem Rhein-Hunsrück-Kreis zu tun hat? Einiges. Denn die Folgen der Blockade dort sind in der Region zu sehen, sogar bei der Entsorgung von Rasenschnitt.
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Seit mehr als 20 Jahren setzen die Einwohner des Kreises auf das bürgerfreundliche System der Rhein-Hunsrück Entsorgung (RHE) und nutzen die 127 Sammelplätze für Baum- und Strauchschnitt. Doch hier hat sich ein Problem entwickelt: Rasenschnitt, Laub, Sägemehl und auch illegale Ablagerungen haben sich auf den Plätzen vermehrt angesammelt.