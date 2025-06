Brauchen Sie noch einen Ohrwurm für den Tag? Kein Problem! Wie wär’s zum Beispiel mit „Born in the U.S.A.“? Knackiges Schlagzeug, unverwechselbares Keyboard-Motiv und dann dieser eingängige Refrain – eigentlich nur eine Zeile, aber werden Sie die jetzt mal wieder los. Danke, Bruce Springsteen!

Neben „Born in the U.S.A.“ fällt mir noch ein Haufen anderer Springsteen-Songs ein, die – zumindest für meinen Kopf – ebenso großes Ohrwurm-Potenzial haben. Gut 20 Studioalben hat der Mann seit 1973 veröffentlicht, mehr als 3500 Konzerte in aller Welt gespielt (sagt das Internet, ich hab sie nicht selbst gezählt), eine Broadway-Show auf die Beine gestellt, einen Kinofilm gedreht, seine Autobiografie geschrieben und was weiß ich sonst noch was geschaffen. Man nennt ihn den Boss. Was macht so einer nebenbei?

Nebenbei hat Springsteen zwischen 1983 und 2018 noch sieben weitere Alben aufgenommen, die nie veröffentlicht wurden. Doch jetzt sind sie da! Und damit weiß ich sehr genau, was ich an diesem Wochenende machen werde – nicht nebenbei, sondern mit der gebührenden Aufmerksamkeit: mehr als 80 bislang unbekannte Springsteen-Songs hören und mir den einen oder anderen neuen Ohrwurm abholen.