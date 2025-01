Amtseinführung in Washington Was Donald Trump für den Rhein-Hunsrück-Kreis bedeutet Markus Kilian

Hilko Röttgers 20.01.2025, 06:00 Uhr

i Donald Trump wird zum zweiten Mal US-Präsident. Das hat Auswirkungen auch auf den Rhein-Hunsrück-Kreis. Allison Robbert/picture alliance/dpa

An diesem Montag beginnt die zweite Amtszeit Donald Trumps als Präsident der USA. Seine Amtseinführung ist ein Ereignis von weltpolitischem Ausmaß. Und sie hat Folgen für die Menschen im Hunsrück und am Mittelrhein.

Die Welt blickt an diesem Montag nach Washington. Dort wird Donald Trump als neuer Präsident der USA ins Amt eingeführt. Wie wird sich die Welt in Trumps zweiter Amtszeit verändern? Und welche Auswirkungen hat der Machtwechsel in den Vereinigten Staaten auf den Rhein-Hunsrück-Kreis, zum Beispiel in Sachen Wirtschaft, Sicherheit und Klimapolitik?

