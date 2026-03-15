Infoabend in Kisselbach Was die Hunsrücker nach dem Dieselaustritt bewegt Daniel Rühle 15.03.2026, 13:00 Uhr

i Der naturnahe Spielplatz in Kisselbach ist derzeit großflächig abgesperrt, Tankwagen pumpen jedweden Diesel ab. Nur eine der Folgen des Kraftstoff-Diebstahls in dieser Woche. Daniel Rühle

Zwei Tage nach dem Austritt von Diesel an einer Pipeline bei Wiebelsheim ist der beißende Geruch immer noch in der Luft. Vor allem in Kisselbach. Logisch, dass der Kreis hier zum Infoabend geladen hatte. Es gab einigen Gesprächsbedarf.

„Es ist uns gelungen, das Ausmaß des Schadens zu reduzieren“ – so leitete Landrat Volker Boch die Infoveranstaltung zum Dieselaustritt aus einer Pipeline im Gewerbegebiet Wiebelsheim ein. Mehr als 100 Kisselbacher und Einwohner anderer Gemeinden im Hunsrück – und das quer durch alle Altersgruppen – waren der Einladung der Kreisverwaltung ins Kisselbacher Gemeindehaus gefolgt.







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