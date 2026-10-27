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Was Besuchern an Burg Rheinfels gefällt – und was nicht
Burg Rheinfels gilt als touristisches Highlight von St. Goar. Auch bei der Buga 2029 spielt sie eine zentrale Rolle.
Burg Rheinfels gilt als touristisches Highlight von St. Goar. Auch bei der Buga 2029 spielt sie eine zentrale Rolle.
Annalena Bischoff

Dunkle Gänge, ein weiter Blick über das Rheintal und spannende Einblicke in Jahrhunderte alte Geschichte: Die Burg Rheinfels kommt bei vielen Besuchern gut an. Doch es gibt auch Kritik – vor allem an den laufenden Bauarbeiten.

Lesezeit 3 Minuten
Hoch über dem Rhein ziehen sich die mächtigen Mauern der Burg Rheinfels den Hang entlang. Sie erzählen von Belagerungen, Zerstörung und einstiger Macht am Mittelrhein. Heute zieht die Burgruine mit ihrer Geschichte, den verwinkelten Gemäuern und dem Blick über das Rheintal Menschen von nah und fern an.
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