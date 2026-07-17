Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Was bekommt man heute noch für 6 Euro? Lara Kempf 17.07.2026, 07:30 Uhr

i 11 Euro sollten diese vier Scheiben Knoblauchbrot kosten. Lara Kempf

Brot für 11 Euro? Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist heute Realität. Noch vor 70 Jahren hätte man darüber gelacht, wie eine nun aufgetauchte Speisekarte aus dem Jahr 1958 zeigt.

Kartoffeln, Fleisch, Gemüse: Ein Gericht, für das man heutzutage gerne mal schnell mehr als 15 Euro ausgibt, hat vor etwa 70 Jahren nur 2 DM gekostet. Ist das zu glauben?Die Speisekarte des Passagierschiffes „Drachenfels“, die am Rheinufer in Oberwesel gefunden wurde, beweist es: 1958 kostete die Tagesplatte dort – bestehend aus Wellfleisch, dicken, jungen Bohnen und Salzkartoffeln – nur 2 DM.







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