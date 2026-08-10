Regionalrat im Interview Was bedeutet die Hunsrückquerbahn für die Wirtschaft? Lara Kempf 10.08.2026, 12:00 Uhr

i Thomas Hähn, Vorsitzender des Regionalrats Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis, schätzt die Bedeutung der sanierten Hunsrückquerbahn für die Wirtschaft in der Region ein. Johannes Kober

Birgt die Sanierung der Hunsrückquerbahn auch eine Chance für die Wirtschaft in der Region? Diese Frage haben wir mit Thomas Hähn, dem Vorsitzenden des Regionalrats Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis, besprochen. Das ist seine Einschätzung.

Die Sanierung der Hunsrückquerbahn geht in die heiße Phase. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten Ende Oktober beendet sein. Doch welche Auswirkungen hat eine reaktivierte Hunsrückquerbahn eigentlich auf die Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis? Darüber hat unsere Zeitung mit Thomas Hähn, dem Vorsitzenden des Regionalrats Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis, gesprochen.







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