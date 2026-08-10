Birgt die Sanierung der Hunsrückquerbahn auch eine Chance für die Wirtschaft in der Region? Diese Frage haben wir mit Thomas Hähn, dem Vorsitzenden des Regionalrats Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis, besprochen. Das ist seine Einschätzung.
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Die Sanierung der Hunsrückquerbahn geht in die heiße Phase. Läuft alles nach Plan, sollen die Arbeiten Ende Oktober beendet sein. Doch welche Auswirkungen hat eine reaktivierte Hunsrückquerbahn eigentlich auf die Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis? Darüber hat unsere Zeitung mit Thomas Hähn, dem Vorsitzenden des Regionalrats Wirtschaft im Rhein-Hunsrück-Kreis, gesprochen.