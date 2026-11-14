Zukunft der Grundschule Sohren
Warum VG und Schulleiterin im Neubau eine Chance sehen
Schulleiterin Sabrina Kluwig, VG-Chef Peter Müller, Kai Gerhard-Wüllenweber, Zuständiger für Schulen und Kitas, und Mario Schnei
Schulleiterin Sabrina Kluwig, VG-Chef Peter Müller, Kai Gerhard-Wüllenweber, Zuständiger für Schulen und Kitas, und Mario Schneider, stellvertretender Fachbereichsleiter Bauen und Umwelt, setzen sich intensiv mit der Zukunft der Grundschule Sohren auseinander.
Annalena Bischoff

Ortskern oder Schulzentrum? In Sohren steht die Zukunft der Grundschule derzeit zur Debatte. Zwischen dem Wunsch nach einem Erhalt des Schulgebäudes und den Anforderungen an einen modernen Schulbetrieb sucht die VG nach einer langfristigen Lösung.

Lesezeit 6 Minuten
Die Schule soll im Dorf bleiben. Für einige Sohrener ist das keine abstrakte Frage der Schulentwicklungsplanung, sondern eine Herzensangelegenheit. Deshalb haben sie eine Bürgerinitiative (BI) gegründet und kämpfen dafür, dass die Grundschule im Ortskern erhalten bleibt und das in die Jahre gekommene Gebäude saniert wird.
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