Die Arbeiten am Ufer sind abgeschlossen, die Fährteile repariert: Fast sieben Monate nach dem Schiffsunfall können Pendler den Rhein zwischen Boppard und Filsen noch immer nicht queren. Fährbetreiber Tony Deleu verrät, woran es weiterhin hapert.
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„Fähre ist für mehrere Wochen außer Betrieb.“ Wer online nach der Rheinfähre Boppard sucht, wird auf direkt auf der Startseite mit diesem Hinweis begrüßt. Seit März steht er dort. Doch auch fast sieben Monate nach dem Schiffsunfall ist noch immer nicht abzusehen, wann Fährbetreiber Tony Deleu Pendler wieder über den Rhein bringen kann.