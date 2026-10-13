Uferbereich ist wieder bereit Warum steht die Fähre Boppard-Filsen weiter still? Annalena Bischoff 13.10.2026, 11:00 Uhr

i Seit März 2026 kann die Fähre zwischen Boppard und Filsen nicht fahren. Ein Schiff ist gegen den Anleger gefahren. Martin Boldt

Die Arbeiten am Ufer sind abgeschlossen, die Fährteile repariert: Fast sieben Monate nach dem Schiffsunfall können Pendler den Rhein zwischen Boppard und Filsen noch immer nicht queren. Fährbetreiber Tony Deleu verrät, woran es weiterhin hapert.

„Fähre ist für mehrere Wochen außer Betrieb.“ Wer online nach der Rheinfähre Boppard sucht, wird auf direkt auf der Startseite mit diesem Hinweis begrüßt. Seit März steht er dort. Doch auch fast sieben Monate nach dem Schiffsunfall ist noch immer nicht abzusehen, wann Fährbetreiber Tony Deleu Pendler wieder über den Rhein bringen kann.







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