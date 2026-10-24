Babyglück an Tankstelle Dörth Warum sich spontane Geburten auf dem Land häufen Lara Kempf 24.10.2026, 15:00 Uhr

i Dass ein Baby im Kreißsaal eines Krankenhauses zur Welt kommt, ist nicht immer gegeben. Immer häufiger erleben Frauen auch spontane Geburten. Hendrik Schmidt/dpa. picture alliance/dpa

Der Weg war zu lang, das Kind hatte es eilig: Tabea Berger-Seiser aus Boppard bekam ihre Tochter Ende Juli an einer Tankstelle. Eine Hebamme vom Hebammenverband ordnet ein, wie oft es solche Geburten gibt und welche Rolle lange Anfahrtswege spielen.

Die Diakonie Klinik in Simmern hat die einzige Geburtshilfestation im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis. Weil bei Tabea Berger-Seiser aus Boppard-Weiler Ende Juli plötzlich Wehen einsetzten und sie den rund dreißigminütigen Weg bis zur Klinik nicht mehr schaffte, kam ihre Tochter an der Tankstelle in Dörth zur Welt.







Artikel teilen

Artikel teilen