Der Weg war zu lang, das Kind hatte es eilig: Tabea Berger-Seiser aus Boppard bekam ihre Tochter Ende Juli an einer Tankstelle. Eine Hebamme vom Hebammenverband ordnet ein, wie oft es solche Geburten gibt und welche Rolle lange Anfahrtswege spielen.
Lesezeit 3 Minuten
Die Diakonie Klinik in Simmern hat die einzige Geburtshilfestation im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis. Weil bei Tabea Berger-Seiser aus Boppard-Weiler Ende Juli plötzlich Wehen einsetzten und sie den rund dreißigminütigen Weg bis zur Klinik nicht mehr schaffte, kam ihre Tochter an der Tankstelle in Dörth zur Welt.