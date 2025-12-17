Heilig Geist Krankenhaus Warum Rhein-Hunsrück und Boppard Bedingungen stellen Philipp Lauer 17.12.2025, 18:00 Uhr

i Das Bangen um das Heilig Geist Krankenhaus in Boppard geht weiter. Philipp Lauer

Für den Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard sollen weiterhin Millionen von den Akteuren Kreis, Stadt, Stiftung und Förderkreis ans GKM fließen. Kreistag Rhein-Hunsrück und Stadtrat Boppard knüpfen das jedoch an verbindliche Zusagen.

Zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard haben der Kreistag Rhein-Hunsrück und der Stadtrat Boppard beschlossen, für den geforderten Betrag von bis zu einer Million Euro in den Jahren 2026 und 2027 aufzukommen. Zunächst für 2026 sollen die Stiftung und der Förderkreis Hospital zum Heiligen Geist Boppard einen Anteil dazu beisteuern.







