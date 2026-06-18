Die Sporthalle der IGS Kastellaun wurde Anfang der 1970er-Jahre gebaut. Die Kreisverwaltung sieht hier höchsten Handlungsbedarf schlägt einen Neubau vor. Der Kreistag hat nun den Weg freigemacht für dieses und ein weiteres Projekt. Ein Ortstermin:
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Der Kreistag hat am Montag den Weg frei gemacht, um den Neubau der Großsporthalle der IGS Kastellaun sowie die Sanierung der kleinen Sporthalle und des Stadions in Kirchberg mit Priorität angehen zu können. Finanzieren will der Kreis die Arbeiten mit Mitteln aus dem Sondervermögen des Bundes für Infrastruktur.