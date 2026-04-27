Brite kündigt Besuch an Warum kamen Briefe erst jetzt in Kratzenburg an? Johannes Kirsch 27.04.2026, 15:00 Uhr

i Dank Robbie Wilson (hier mit seiner Partnerin) kamen die Briefe von Josef Stoffel endlich in Kratzenburg an. Robbie Wilson

Handgeschrieben, fast 80 Jahre alt – und nie zugestellt. Ein britischer Hobbyforscher stößt im Internet auf nicht versendete Briefe aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach etwas Recherche war klar: Die Spur führt in den Hunsrück.

Alte Fotos und Dokumente wirken auf Robbie Wilson eine besondere Faszination aus. Gerade, wenn sie einen Bezug zu seiner Heimat St Neots haben, einer 30.000-Einwohner-Stadt nahe Cambridge in England. Dank eigenständiger Recherche fand Wilson heraus, dass sich nahe seinem Wohnsitz in den 1940er-Jahren das sogenannte Beeson House befand, ein Kriegsgefangenenlager für deutsche Soldaten.







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