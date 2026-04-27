Handgeschrieben, fast 80 Jahre alt – und nie zugestellt. Ein britischer Hobbyforscher stößt im Internet auf nicht versendete Briefe aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Nach etwas Recherche war klar: Die Spur führt in den Hunsrück.
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Alte Fotos und Dokumente wirken auf Robbie Wilson eine besondere Faszination aus. Gerade, wenn sie einen Bezug zu seiner Heimat St Neots haben, einer 30.000-Einwohner-Stadt nahe Cambridge in England. Dank eigenständiger Recherche fand Wilson heraus, dass sich nahe seinem Wohnsitz in den 1940er-Jahren das sogenannte Beeson House befand, ein Kriegsgefangenenlager für deutsche Soldaten.