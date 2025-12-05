Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Warum ich Pokémonspiele wie meinen Augapfel hüte Daniel Rühle 05.12.2025, 07:30 Uhr

i Ein Spieletrend, der nie alt wird: Pokémon. Einige wenige Auszüge aus einer Sammlung von knapp 30 Jahren. Daniel Rühle

Manche Kinder werden zwar groß, aber nicht erwachsen. (Video-)Spiele gehören für viele der Generation der 1980er- und 1990er-Jahre fest zur Freizeitgestaltung dazu. Mein Steckenpferd: Pokémon. Und da stehe ich den Kids von 2025 um nichts nach.

Alle Jahre wieder gibt es den Run auf die Spielwaren kurz vor dem Weihnachtsfest – man will den Kindern ja etwas Nettes vom Weihnachtsmann oder Christkind bieten. Glücklicherweise findet dieser nicht nur online statt, sondern auch ganz real in persona, wie etwa in Spielwarenläden in Oberwesel oder Sohren.







Artikel teilen

Artikel teilen