Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Warum ich am Freitag, dem 13., das Haus verlasse Hilko Röttgers 13.02.2026, 07:00 Uhr

i Freitag, der 13., gilt vielen als Unglückstag. Soeren Stache. picture alliance / dpa

Die Welt ist ein gefährlicher Ort – und an einem Freitag, dem 13., umso mehr. Abergläubische Menschen sind davon fest überzeugt. Unser Autor lässt sich aber nicht einschüchtern. Er hat einen guten Grund, auch an diesem Tag das Haus zu verlassen.

Der Kalender lügt nicht: Wieder einmal müssen wir mit einem Freitag, dem 13. klarkommen. Viele Menschen fürchten das Datum, weil an diesem Tag angeblich schlimme Dinge passieren. Diese Angst ist so weit verbreitet, dass es sogar ein kompliziertes Fachwort dafür gibt.







Artikel teilen

Artikel teilen