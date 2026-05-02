Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Warum Frühling die schönste Jahreszeit ist Annalena Bischoff 02.05.2026, 07:30 Uhr

i Im Frühling blüht die Natur auf und strahlt in dem unterschiedlichsten Farben. So wie hier am Bopparder Rheinufer. Annalena Bischoff

Der Frühling zeigt sich am Mittelrhein und im Hunsrück aktuell von seiner buntesten Seite. Unsere Kolumnisten fragt sich: Kann es eine schönere Jahreszeit als den Frühling geben?

Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und bunte Farben, egal wohin man schaut: Der Frühling bringt die Natur in diesem Jahr regelrecht zum Leuchten. Lila blühende Kirschblüten, sattgrüne Wiesen und Weinreben, gelbe Narzissen, rote Tulpen, ich könnte noch endlos so weitermachen mit den Farben, die mich derzeit am Mittelrhein und im Hunsrück begeistern.







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