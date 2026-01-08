Gefahr durch Wild Warum die L203 bei Buch eine Unfallhäufungslinie ist Daniel Rühle 08.01.2026, 12:30 Uhr

i "Unfall auf der L203 bei Buch": Das heißt es fast monatlich. Grund sind die kurvenreiche Strecke, die nicht vorhandene Geschwindigkeitsbegrenzung und vor allem Wild. Stefan Puchner/dpa. picture alliance/dpa

Quietschende Reifen, ein leuchtendes Paar Augen: Wer einmal einen Wildunfall hatte, der fährt vorsichtig. Vor allem auf der L203 zwischen Buch und Mastershausen. Dort kommt es häufiger als andernorts zum Crash. Erst jüngst wieder. Warum ist das so?

Nach dem Unfall auf der L203 bei Buch Anfang des Jahres, bei dem sich auf glatter Straße ein Auto überschlug und auf dem Dach landete, stellt sich die Frage, wie oft an dieser Stelle kracht und warum. Wir haben dazu die Polizei befragt. 23 Unfälle in drei Jahren Nach den Zahlen der Polizeidirektion Koblenz hat es zwischen Januar 2023 und Ende 2025 auf der L203 zwischen Buch und Mastershausen 23 Verkehrsunfälle gegeben.







