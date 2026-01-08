Warum die L203 bei Buch eine Unfallhäufungslinie ist

Quietschende Reifen, ein leuchtendes Paar Augen: Wer einmal einen Wildunfall hatte, der fährt vorsichtig. Vor allem auf der L203 zwischen Buch und Mastershausen. Dort kommt es häufiger als andernorts zum Crash. Erst jüngst wieder. Warum ist das so?
Nach dem Unfall auf der L203 bei Buch Anfang des Jahres, bei dem sich auf glatter Straße ein Auto überschlug und auf dem Dach landete, stellt sich die Frage, wie oft an dieser Stelle kracht und warum. Wir haben dazu die Polizei befragt.
23 Unfälle in drei Jahren
Nach den Zahlen der Polizeidirektion Koblenz hat es zwischen Januar 2023 und Ende 2025 auf der L203 zwischen Buch und Mastershausen 23 Verkehrsunfälle gegeben.