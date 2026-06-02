30 Beteiligte, sieben Festnahmen und elf Tatverdächtige: Nach den gewalttätigen Szenen in Rheinböllen am Samstag nennen die Ermittler Hintergründe zur Schlägerei.
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Es waren schockierende Szenen in einem Wohngebiet von Rheinböllen am Samstagabend: Mehr als 30 Menschen gerieten in eine Massenschlägerei, drei Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden. „Einige haben schlägereitypische Verletzungen davongetragen“, sagte ein Polizeisprecher aus Simmern unserer Zeitung am Sonntag.