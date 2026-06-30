26-Millionen-Euro-Lücke Warum dem Rhein-Hunsrück-Kreis das Geld fehlt Annalena Bischoff 30.06.2026, 10:00 Uhr

i Symbolbild: Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligte sich am 22. Juni 2026 am Aktionstag „Kommunen am Limit". Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Immer mehr Pflichtaufgaben, immer weniger finanzieller Spielraum: Der Rhein-Hunsrück-Kreis beteiligte sich kürzlich am Aktionstag „Kommunen am Limit“. Welche Folgen die angespannte Haushaltslage laut Landrat Volker Boch bereits heute hat.

Nicht jede verschobene Schul- oder Straßensanierung ist eine politische Entscheidung – häufig fehlt einfach das Geld. Obwohl der Rhein-Hunsrück-Kreis als wirtschaftlich starke Region gilt, plant er aktuell mit einem Defizit von rund 26 Millionen Euro.







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