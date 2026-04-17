Zeiten ändern sich: Das Abitur gilt als Startpunkt des Erwachsenenlebens. Überall im Kreis strömen junge Menschen nun aus den Schulen und gehen ihren weiteren Lebensweg mit ihren eigenen richtungsweisenden Entscheidungen. Das war nicht immer so.
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Was uns als Redaktion derzeit in Massen erreicht, sind die Abiturfeiern der Schulen im ganzen Kreis, die kurz vor den Osterferien stattfanden. Hunderte junge Männer und Frauen aus dem Hunsrück und vom Mittelrhein machen ihren Abschluss, lassen die Schulzeit hinter sich und ziehen hinaus in die große, weite Welt.