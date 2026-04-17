Rhein-Hunsrück – Die Kolumne Warum das Abitur nicht immer der Aufbruch ist Daniel Rühle 17.04.2026, 07:30 Uhr

i Wenn das Abitur geschafft ist, geht es in die große weite Welt hinaus. Matthias Bein/dpa. picture alliance/dpa

Zeiten ändern sich: Das Abitur gilt als Startpunkt des Erwachsenenlebens. Überall im Kreis strömen junge Menschen nun aus den Schulen und gehen ihren weiteren Lebensweg mit ihren eigenen richtungsweisenden Entscheidungen. Das war nicht immer so.

Was uns als Redaktion derzeit in Massen erreicht, sind die Abiturfeiern der Schulen im ganzen Kreis, die kurz vor den Osterferien stattfanden. Hunderte junge Männer und Frauen aus dem Hunsrück und vom Mittelrhein machen ihren Abschluss, lassen die Schulzeit hinter sich und ziehen hinaus in die große, weite Welt.







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