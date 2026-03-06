Blaulicht Rhein-Hunsrück-Kreis
Warum Blaulicht blau ist – BKI erklärt den Hintergrund
Ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Notarzt – wenn es schnell gehen muss, fahren Einsatzkräfte mit Blaulicht.
Ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Notarzt – wenn es schnell gehen muss, fahren Einsatzkräfte mit Blaulicht.
Julian Stratenschulte/dpa

Wenn Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst mit Blaulicht zum Einsatz fahren, zählt jede Minute. Doch warum ist das Warnlicht ausgerechnet blau? Die Antwort führt zurück bis ins Jahr 1933.

Lesezeit 1 Minute
Mit lauten Sirenen und grellem Blaulicht fahren Einsatzfahrzeuge durch den Verkehr – darin Feuerwehrkräfte, Polizisten, Notärzte oder Rettungskräfte auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Oft entscheiden nur wenige Minuten darüber, ob ein Mensch nach einem Unfall, einem Brand oder einem medizinischen Notfall überlebt.

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren