Wenn Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst mit Blaulicht zum Einsatz fahren, zählt jede Minute. Doch warum ist das Warnlicht ausgerechnet blau? Die Antwort führt zurück bis ins Jahr 1933.
Lesezeit 1 Minute
Mit lauten Sirenen und grellem Blaulicht fahren Einsatzfahrzeuge durch den Verkehr – darin Feuerwehrkräfte, Polizisten, Notärzte oder Rettungskräfte auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Oft entscheiden nur wenige Minuten darüber, ob ein Mensch nach einem Unfall, einem Brand oder einem medizinischen Notfall überlebt.