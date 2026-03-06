Blaulicht Rhein-Hunsrück-Kreis Warum Blaulicht blau ist – BKI erklärt den Hintergrund Annalena Bischoff 06.03.2026, 13:00 Uhr

i Ob Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst oder Notarzt – wenn es schnell gehen muss, fahren Einsatzkräfte mit Blaulicht. Julian Stratenschulte/dpa

Wenn Feuerwehr, Polizei oder Rettungsdienst mit Blaulicht zum Einsatz fahren, zählt jede Minute. Doch warum ist das Warnlicht ausgerechnet blau? Die Antwort führt zurück bis ins Jahr 1933.

Mit lauten Sirenen und grellem Blaulicht fahren Einsatzfahrzeuge durch den Verkehr – darin Feuerwehrkräfte, Polizisten, Notärzte oder Rettungskräfte auf dem Weg zu ihrem Einsatzort. Oft entscheiden nur wenige Minuten darüber, ob ein Mensch nach einem Unfall, einem Brand oder einem medizinischen Notfall überlebt.







