Bopparder Erfolgsgeschichte Warum beim Weingut Perll eine Schatztruhe liegt Thomas Torkler 29.12.2025, 18:00 Uhr

i Wenn es nicht regnet, zieht es August Perll regelmäßig in den Weinberg. Der 87-Jährige hilft immer noch gern mit, wie hier bei der Lese im Bopparder Hamm 2024. Thomas Torkler

Weingüter sind am Mittelrhein nicht wegzudenken. Unter anderem das Weingut Perll aus Boppard. Hier packt die ganze Familie mit an, damit die Weine gelingen. Und das wird gesehen und prämiert. Was eine Schatztruhe damit zu tun hat.

Wenn es nicht regnet, zieht es August Perll in den Weinberg. Das müsste der 87-Jährige längst nicht mehr, denn sein Sohn Thomas, der den Betrieb 2003 überschrieben bekam, als sein Vater 65 Jahre alt wurde, sammelt seit vielen Jahren Preise für die Weine, die in den Top-Lagen des größten zusammenhängenden Anbaugebiets am Mittelrhein heranreifen.







Artikel teilen

Artikel teilen