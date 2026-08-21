Leerstand im Schwarzen Adler Warum Antoniettas Steakhouse in Simmern geschlossen hat Annalena Bischoff 21.08.2026, 13:00 Uhr

i Antonietta und Özgür Dogan hatten zum 1. Mai 2025 ihr neues Steakhaus im „Schwarzen Adler“ in Simmern eröffnet. Nur ein Jahr später haben sie ihr Geschäft wieder aufgegeben. Norbert Krupp

Viel Herzblut haben Antonietta und Özgür Dogan in ihr Restaurant im Schwarzen Adler gesteckt. Doch hinter den schönen Räumen lauerten Probleme, mit denen das Paar nicht gerechnet hatte. Nach nur einem Jahr haben sie ihr Restaurant wieder aufgegeben.

„Dauerhaft geschlossen“ steht inzwischen bei Google, wenn nach Antoniettas Steakhouse in Simmern gesucht wird. Dabei klingen die Bewertungen vieler Gäste positiv: „Endlich ein gutes Steakhaus in unserer Gegend.“ Eine andere Besucherin schwärmt vom „Schatz“, der sich hinter der Fassade des Schwarzen Adlers verstecke.







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